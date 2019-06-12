«Благодарю заранее»: Климкин обратился к призывом к депутатам Верховной Рады

12.06.2019 08:48

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал народных депутатов поддержать его отставку. Об этом украинский министр написал в Twitter.

Так, комментируя соответствующее представление на увольнение от президента Украины Владимира Зеленского, Климкин отметил:

«Дубль № 2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, благодарю. Заранее».

Источник: https://donpress.com