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Чипирование налицо: украинцев хотят обязать открывать счета в банках
Государственный Ощадбанк предлагает законодательно обязать украинцев открывать счета в банках для повышения уровня финансовой грамотности. Об этом заявил заместитель главы правления Ощадбанка Антон Тютюн, передает Сегодня.
"Будет достаточно существенное развитие и финансовой грамотности, и инклюзии (вовлеченности в финансовые сервисы. – Ред.), когда будет законодательно обеспечена обязанность человека иметь счет в банке, в любом банке", – сказал он на форуме по финансовой инклюзии.
При этом Тютюн отметил, что это может "довольно жестко звучит", но, по его мнению, "в данном случае это здоровый финансовый протекционизм".
Он добавил, что, имея счет в банке с 16 лет, человек через несколько лет будет финансово грамотным.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, банк, счет
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