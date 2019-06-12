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ЕС утвердил продление санкций по Крыму
Официально утвердить продление крымских санкций на год должен Совет ЕС на заседании 17 июня.
Постоянные представители стран Евросоюза в среду, 12 июня, утвердили продление крымских санкций против России. Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЕП.
«Надеюсь на скорое утверждение Советом ЕС. Призываю ЕС усилить давление на РФ в ответ на новые репрессии против крымских татар и Указ руководства РФ о «паспортизации» украинцев Крыма», — заявил он.
Срок действия нынешних санкций ЕС в отношении Крыма завершается 23 июня. Утверждение о продлении действия запрета на инвестиции в Крым ожидается на заседании Совета ЕС 17 июня в Люксембурге.
3 июня стало известно, что Европейская комиссия предложила продлить до 2020 года санкции.
Теги: Донбасс, Крым, ЕС, санкции
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