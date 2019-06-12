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Герус одумался и оправдался за неуместное заявление о тарифах: «Неудачная тема для шуток»

12.06.2019 18:30
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Герус одумался и оправдался за неуместное заявление о тарифах: «Неудачная тема для шуток»

Представитель гаранта Конституции Зеленского в Кабмине Андрей Герус на своей странице в Facebook принес извинение за свое неуместное высказывание о том, что заявление главы государства о снижении тарифов было шуткой, передает replyua.net.

В частности, член команды Зеленского назвал свои слова «неудачной фразой» и пояснил их «недостатком политического опыта, в том числе, в общении с журналистами». 

«Безусловно, тарифы – это больная тема, и в связи с этим плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев. В действительности, президент Зеленский уже два раза созывал совещание по возможности понижения тарифов для населения. Но происходить это должно так, чтобы не вызывать девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса. Работа над этим продолжается. Для некоторых изменений необходим работоспособный парламент и новые законы», - сообщил Герус.



Теги: Донбасс, коммунальные услуги, тарифы, Зеленский
 
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