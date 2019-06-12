Климкин разрушил миф о вступлении в ЕС: «украинцам нарассказывали сказок»

12.06.2019 11:15

Украина не вступит в Евросоюз ни в 2025 году, ни через 10 лет

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

Такое утверждение он аргументировал тем, что еще не начались необходимые переговоры.

«Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок. Кто-то слышал, что вступать в ЕС в 2025 Это глупости, ведь для этого уже давно должны вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что за 10 лет – уже реальнее, но все еще ерунда. Ведь для этого переговоры о вступлении надо было начинать буквально завтра», – написал Климкин.

Министр добавил, что для того, чтобы Украина попала в ЕС, ей нужно стать на голову выше других кандидатов.

«Однако, удалось закончить разговор на позитиве: мы это точно сделаем. Но для этого нам нужно точно встать на голову лучше всех предыдущих кандидатов. Это я без шуток и очень реалистично», – подытожил глава МИД.

Напомним, недавно главы парламентов Литвы, Польши и Украины задекларировали в резолюции Межпарламентской ассамблеи сроки вступления Украины в Евросоюз.

По прогнозам экспертов, Украина сможет вступить в Евросоюз в 2025-2027 году:

«Ключевой документ, который был нами подписан — это совместная резолюция и план действий на следующий период. Для нас было очень важно, что среди этого плана действий мы согласовали, что будем придерживаться стратегии » 2025-2027″. Это стратегия плана на пути Украины к ЕС», — заявил на брифинге председатель ВР Украины Андрей Парубий.

Источник: https://politeka.net