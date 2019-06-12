- Безвиз с ЕС: Эксперт рассказала, как гражданам Украины избежать отказа в праве въезда07:26
- Каждый второй украинец останется без пенсии: кого коснется07:12
- В Луганской области КПВВ «Золотое» продолжает работать только с украинской стороны22:05
- Зеленский готовит наказание нардепам за «кнопкодавство»21:32
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции21:15
- Мы на это точно не пойдем: у Вакарчука сделали важное заявление21:00
- «Пушилин, беги уже сегодня!»: бойцам ВСУ осталось всего сто метров до Донецка – пресс-офицер20:45
- Украинцев предупредили о приближении шквального ветра с грозами20:30
- Участникам АТО и активистам Революции достоинства дадут жилье20:16
- Зеленский совершит второй визит в Европу: стали известны подробности20:00
Команда Зеленского уже спешит внести правки в языковый закон
Единственным государственным языком в нашей стране является украинский, однако внесение некоторых правок в языковый закон все же не исключается. Как передает replyua.net, об этом сегодня на брифинге заявил представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
«Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь – единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский», - отметил Стефанчук. По его словам, гражданскому обществу и государству нужно совместно проводить мониторинг выполнения тех или иных законов.
Также чиновник отметил, что именно гражданское общество должно говорить о том, является ли работоспособной та или иная норма. Вместе с тем, говорит Стефанчук, нужно не только информировать о неработоспособности нормы, а и предлагать идеи для ее исправления и улучшения.
Теги: Донбасс, закон, украинский язык, Зеленский
- Все переведут на украинский: в Раде подготовили языковой «сюрприз»
- Раде предлагают принять закон о языке «по второму разу»
- "Все начнут пользоваться украинским языком", - вице-премьер пояснил тонкости нового закона о языке в Украине
- Перемога: скасовано найскандальніший закон, який змінив життя всіх
- Відсьогодні українське телебачення повністю переходить на українську мову
- В Донбассе русский язык теперь "в законе"
- В Луганской области КПВВ «Золотое» продолжает работать только с украинской стороны22:05
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции21:15
- «Пушилин, беги уже сегодня!»: бойцам ВСУ осталось всего сто метров до Донецка – пресс-офицер20:45
- Журналист: ВСУ серьезно продвинулись к оккупированному Донецку16:31
- Под Дебальцево заметили новейшую военную технику из России16:00
- Бригада ВСУ мощным броском продвинулась к Донецку в районе Марьинки и заняла новые позиции 14:46
- Киев сделал большое предложение Москве по пленным: "Это добрая воля Зеленского"10:40
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган 10:20
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»08:00
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина22:30
- Безвиз с ЕС: Эксперт рассказала, как гражданам Украины избежать отказа в праве въезда07:26
- Каждый второй украинец останется без пенсии: кого коснется07:12
- Врачи объяснили, почему важно спать в одно и то же время22:49
- В Луганской области КПВВ «Золотое» продолжает работать только с украинской стороны22:05
- Зеленский готовит наказание нардепам за «кнопкодавство»21:32
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции21:15
- Мы на это точно не пойдем: у Вакарчука сделали важное заявление21:00
- «Пушилин, беги уже сегодня!»: бойцам ВСУ осталось всего сто метров до Донецка – пресс-офицер20:45
- Украинцев предупредили о приближении шквального ветра с грозами20:30
- Участникам АТО и активистам Революции достоинства дадут жилье20:16
- Врачи объяснили, почему важно спать в одно и то же время22:49
- В Украине запретили еще один антисептик17:15
- Медики рассказали, когда и сколько можно есть клубники16:48
- Как справиться с плохим самочувствием в жару15:00
- Год после запуска реформы образования11:48
- Квадрокоптеры будут спасать сердечников11:30
- От бюрократии – к человеку. Стали ли украинские реанимации открытыми?11:00
- Семнадцать любопытных трюков о том, как перехитрить наш организм10:02
- Как правильно хранить клубнику09:00
- Врачи рассказали, как пережить экстремальную жару08:15
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс
- СНБО срочное собрался на совещание: «большая угроза стране»
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- Зеленский экстренно обратился к украинцам, все изменится уже завтра: «впервые в истории»
- «Еленовка — обстановка накаляется»: на пункте пропуска «ДНР» остались ночующие, люди возмущены
- «Ад, на КПВВ «Еленовка» просто пипец»: люди устроили бунт и срочно вызывают Пушилина