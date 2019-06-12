Мы на это точно не пойдем: у Вакарчука сделали важное заявление

12.06.2019 21:00

Партия "Голос" точно не будет консолидироваться с политсилами, которые имеют пророссийское направление и считают, что с террористами на Востоке нужно вести переговоры.

Ярослав Юрчишин заместитель лидера партии "Голос" рассказал, что о формировании коалиции говорить пока рано, но они точно не будут сотрудничать с пророссийскими партиями. Сообщил об этом в эфире "24канала".

По его словам, чтобы планировать создание коалиции, нужно сначала победить на выборах. В то же время он убежден, что "Голос" пройдет в парламент.

Также политик заявил, что партия точно не будет консолидироваться с политсилами, которые имеют пророссийское направление и считают, что с террористами на Востоке нужно вести переговоры.

"Мы точно не будем консолидироваться с теми политическими силами, которые имеют пророссийский направление" - сказал представитель.

В конце добавил, что для формирования коалиции сначала необходимо понимать предложения тех политических сил, что попадут в парламент.

Источник: https://from-ua.com