Парубий подписал законопроект об импичменте президента

12.06.2019 18:00

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сегодня подписал законопроект № 1098 «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», в котором предусмотрена процедура импичмента президента. Об этом Парубий написал в своем аккаунте в Твиттер.

Спикер ВР отметил, что данный документ передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому:

«Сегодня подписал закон Украины № 1098 „О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины“ и передал его на подпись президенту Украины».

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 6 июня во втором чтении одобрила законопроект № 1098 «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», в котором предусмотрена процедура импичмента президента.

Источник: https://donpress.com