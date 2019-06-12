Передовую посетила команда СНБО во главе с Данилюком

12.06.2019 13:45

В район, где проводится Операция объединенных сил на Донбассе, прибыла делегация СНБО, возглавляемая руководителем ведомства Александром Данилюком.

Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении пресс-службы ООС Отмечается, что визита делегации на Донбасс стало ознакомление с ситуацией в районе линии соприкосновения, оценка вероятности риска для военных и мирного населения в Донецкой и Луганской областях.



Более того, командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирский проинформировал представителей СНБО об общей ситуации в зоне боевых действий.



Представители рабочей группы СНБО побывали на передовых позициях украинских войск в районе населенного пункта Авдеевка и побывала на Приазовье, там они изучили состояние дел в воинских частях, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения, а также проблемные вопросы в работе одного из контрольных пунктов въезда-выезда.