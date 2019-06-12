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Социологи выяснили "премьерские" предпочтения украинцев
12.06.2019 12:30
12,9% опрошенных избирателей хотят видеть в кресле премьер-министра Украины Юрия Бойко, 11,3% - Юлию Тимошенко, 8,1% - Игоря Смешко, сообщает ESPRESO.TV.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 26 мая по 7 июня.
Вопрос к респондентам звучал так: "Сейчас обсуждаются различные варианты, кто может стать премьером после проведения выборов в Верховную Раду. Среди деятелей из списка, кого бы Вы лично хотели видеть Главой Правительства - Премьер-министром после президентских выборов".
Ответы распределились следующим образом:
- Бойко Юрий - 12,9%;
- Тимошенко Юлия - 11,3%;
- Смешко Игорь - 8,1%;
- Гройсман Владимир - 7,7%;
- Гриценко Анатолий - 4%;
- Порошенко Петр - 2,6%;
- Садовый Андрей - 2,6%;
- Яценюк Арсений - 2,2%;
- Шевченко Александр - 2%;
- Тарута Сергей - 1,4%;
- Данилюк Александр - 1%.
Еще 36% респондентов отметили, что им трудно ответить, 3,5% отказались отвечать.
Теги: Украина, премьер-министр, опрос
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