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Социологи выяснили "премьерские" предпочтения украинцев

12.06.2019 12:30
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Социологи выяснили "премьерские" предпочтения украинцев

12,9% опрошенных избирателей хотят видеть в кресле премьер-министра Украины Юрия Бойко, 11,3% - Юлию Тимошенко, 8,1% - Игоря Смешко, сообщает ESPRESO.TV.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 26 мая по 7 июня.
Вопрос к респондентам звучал так: "Сейчас обсуждаются различные варианты, кто может стать премьером после проведения выборов в Верховную Раду. Среди деятелей из списка, кого бы Вы лично хотели видеть Главой Правительства - Премьер-министром после президентских выборов".
Ответы распределились следующим образом:

  1. Бойко Юрий - 12,9%;
  2. Тимошенко Юлия - 11,3%;
  3. Смешко Игорь - 8,1%;
  4. Гройсман Владимир - 7,7%;
  5. Гриценко Анатолий - 4%;
  6. Порошенко Петр - 2,6%;
  7. Садовый Андрей - 2,6%;
  8. Яценюк Арсений - 2,2%;
  9. Шевченко Александр - 2%;
  10. Тарута Сергей - 1,4%;
  11. Данилюк Александр - 1%.

Еще 36% респондентов отметили, что им трудно ответить, 3,5% отказались отвечать.



Теги: Украина, премьер-министр, опрос
 
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