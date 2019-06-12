Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит

12.06.2019 07:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит

В Минздраве подготовили законопроект, в соответствии с которым ужесточат процедуру прохождения водителями медосмотра и расширят список заболеваний, запрещающих водить автомобиль. Документ уже опубликован на сайте ведомства, передает autonews.

В соответствии с поданным на рассмотрение парламентом законопроектом, медицинские показания могут стать запретом к управлению транспортным средством. Так в список заболеваний попали такие распространенные болезни, как сколеоз, геморрой или гипертония.

Кроме того, водители с проблемами со слухом тоже не смогут водить автомобиль. В список включена грыжа, воспаление мочеполовой системы, эндокринные нарушения и доброкачественная опухоль. Людям же с проблемным зрением или хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы придется проходить медосмотр каждый год.

Законопроект предусматривает прохождение медосмотра и водителями со стажем, что потребует являться на осмотр каждые десять лет. В МЗ отмечают, что некоторые случаи выдачи или сохранения прав будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, запрет, диагноз, автомобиль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх