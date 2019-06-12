Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит

12.06.2019 07:32

В Минздраве подготовили законопроект, в соответствии с которым ужесточат процедуру прохождения водителями медосмотра и расширят список заболеваний, запрещающих водить автомобиль. Документ уже опубликован на сайте ведомства, передает autonews.

В соответствии с поданным на рассмотрение парламентом законопроектом, медицинские показания могут стать запретом к управлению транспортным средством. Так в список заболеваний попали такие распространенные болезни, как сколеоз, геморрой или гипертония.

Кроме того, водители с проблемами со слухом тоже не смогут водить автомобиль. В список включена грыжа, воспаление мочеполовой системы, эндокринные нарушения и доброкачественная опухоль. Людям же с проблемным зрением или хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы придется проходить медосмотр каждый год.

Законопроект предусматривает прохождение медосмотра и водителями со стажем, что потребует являться на осмотр каждые десять лет. В МЗ отмечают, что некоторые случаи выдачи или сохранения прав будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Источник: https://from-ua.com