Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Участникам АТО и активистам Революции достоинства дадут жилье

12.06.2019 20:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Участники АТО, воины-интернационалисты и активисты Революции достоинства получат бесплатные квартиры от государства. Такое решение было одобрено на сегодняшнем заседании правительства.

В целом для данных категорий планируют приобрести около 500 квартир. В правительстве уточнили, что 25 млн грн пойдут на закупку 24 квартир, которые получат переселенцы-участники АТО. 200 млн грн потратят на 156 квартир для участников боевых действий на территории других государств.

Кроме того, 279 квартир за 305 млн грн купят для украинских воинов, погибших в АТО и лиц, ставших инвалидами в результате боевых действий. В то же время, 24 млн грн выделят на покупку квартир активистам, принимавшим участие в Революции достоинства и получившим инвалидность.

Ссредства будут выделены непосредственно соответствующим категориям граждан или их семьям для дальнейшей самостоятельной покупки жилья.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, квартира, АТО, Революция Достоинства
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх