Украина и Россия создадут группу по освобождению заключенных

12.06.2019 12:37

Обсудсмены провели переговоры.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудила с российским омбудсменом Татьяной Москальковой возможность освобождения всех украинцев, заключенных в России, и россиян, которые находятся в тюрьмах в Украине. Об этом во вторник, 11 июня, Людмила Денисова рассказала на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

«В Москве встретилась с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москалькова. Мы обсудили вопросы возможного освобождения граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации, а также граждан РФ, содержащихся в таких учреждениях Украины. Я отметила, что Президент Украины Владимир Зеленский имеет добрую волю освободить всех», — написала омбудсмен.

Источник: https://hronika.info