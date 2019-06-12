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В Раде зарегистрировали альтернативный законопроект о незаконном обогащении
Верховная Рада зарегистрировала альтернативный законопроект об ответственности за незаконное обогащение, который подготовлен рабочей группой профильного комитета. Об этом сообщили в пресс-службе украинского парламента.
Так, документ зарегистрировали в Верховной Раде еще 5 июня.
Согласно документу, если чиновник приобрел активы, стоимость которых превышает легально полученные доходы более чем на тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодняшний день составляет 17 000 гривен, то ему грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Кроме того, за незаконное обогащение должностного лица, занимающего ответственное положение, или за обогащение в крупном размере - 7 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодняшний день составляет 119 000 гривен - предлагается лишать свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.
При этом нардепы предложили наказывать тюремным сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет за незаконное обогащение в особо крупном размере - 15 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет - 255 000 гривен.
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Также в проекте закона указано, что расследовать подобные производства будет НАБУ, потому что незаконное обогащение относится к коррупционным преступлениям.
Источник: antikor.com.ua
Теги: Донбасс, законопроект, Верховная Рада
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