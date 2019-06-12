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Врачи рассказали, как пережить экстремальную жару
Лучшие способы остыть.
В Минздраве Украины дали советы украинцам, как пережить жаркое лето. Так, в первую очередь нужно как можно меньше находиться на солнце, особенно в период с 11 до 16 часов. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Там советуют в случае жары украинцам искать прохладу и тень, чтобы тело имело возможность восстановиться. По возможности нужно оставаться в помещении, желательно с кондиционером.
«Наносите солнцезащитные кремы за 30 минут перед выходом на улицу. Загар может значительно замедлить способность кожи высвобождать избыток тепла, влияя таким образом на способность вашего организма к охлаждению и обезвоживая его», — советуют специалисты.
Также они советуют искать средства защиты от солнца с пометкой «широкий спектр» или «защита UVA/UVB» на этикетке – такие продукты действуют лучше.
«У водоемов и на пляже легче всего получить ожоги, поэтому здесь следует быть внимательными. Выбирайте легкую, свободную одежду светлых цветов, желательно с длинным рукавом. Надевайте солнцезащитные очки и шляпу, лучше с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею. Избегайте посещения соляриев в жару. Пейте больше воды. Поддерживайте водный баланс: независимо от того, насколько вы активны. Не ждите чувства жажды – пейте постоянно маленькими порциями», — отмечают в Минздраве.
Также нужно посоветоваться с врачом относительно допустимого количества употребления воды в жару, если есть какие-то противопоказания по состоянию здоровья.
Кроме того, в жару нельзя пить жидкости, содержащие кофеин, алкоголь или большое количество сахара, ведь это фактически приводит к потере большего количества жидкости. Кроме того, избегайте очень холодных напитков, потому что они могут вызвать судороги желудка. Имейте в виду: электрические вентиляторы могут обеспечить комфорт, но когда температура воздуха достигает критической отметки, они становятся неэффективными.
Лучший способ остыть – принять прохладный душ или ванну.
«Уменьшайте объем физических упражнений во время жары. Если вы не привыкли работать или заниматься спортом при высокой температуре воздуха, начинайте упражнения медленно и постепенно повышайте темп. Если нагрузка в жару заставляет ваше сердце биться сильнее и вам не хватает воздуха, прекратите любые нагрузки», — добавили специалисты.
Также в Минздраве просят украинцев никогда не оставлять младенцев, детей или домашних животных в припаркованном автомобиле в жару, даже с открытыми окнами. Когда оставляете авто, убедитесь, что все вышли.
Теги: Донбасс, здоровье, врачи, жара
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