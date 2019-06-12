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Зеленский подписал сразу 12 важных указов, «это касается всех»: полный список
Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав областных государственных администраций (ОГА) в 12 областях
Во вторник, 11 июня, соответствующие указы были опубликованы на сайте президента.
В частности, временным председателем Киевской ОГА стал Вячеслав Кучер, Черниговской — Наталья Романова, Хмельницкой — Владимир Кальниченко, Тернопольской — Иван Крысак, Сумской — Вадим Акперов, Николаевской — Вячеслав Бонь.
Временно исполняющим обязанности председателя Львовской ОГА назначен Ростислав Замлинский, Кировоградской — Сергей Коваленко, Ивано-Франковской — Мария Савка, Запорожской — Элла Слепян, Закарпатской — Иван Дуран, Волынской — Александр Киричук.
В Одесской, Полтавской и Херсонской, где раньше были исполняющие обязанности председателей облгосадминистраций, они отстранены.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский внес в Раду представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка во время брифинга.
Заместитель главы АП отметил, что у Луценко нет высшего юридического образования и соответствующего опыта работы. Представление на увольнение генерального прокурора подписано и передано в Раду.
Уже известно, кто должен заменить Климкина на посту главы МИД: “Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Вадима Пристайко Владимировича министром иностранных дел”, – заявил Рябошапка.
Также сообщалось, что партия Владимира Зеленского «Слуга народа» предлагала места в своей политсиле за деньги. Своей историей поделился ветеран АТО, активист Александр Редько. Ему предложили вступить в партию президента в качестве мажоритарщика. Активист уже был готов сделать это, когда выяснилось, что все не так просто. По словам Редько, представители «Слуги народа» потребовали у него денег за место в партии.
«Меня спросили: готов ли ты выделить на предвыборную кампанию как мажоритарщик от Слуги народа бюджет примерно 300 000 долларов? Я был немного удивлен. Это была неожиданная сумма для меня», – рассказал активист.
Он заявил, что поинтересовался у представителей партии, на что идут такие деньги, однако так и не услышал адекватного ответа.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, закон, указ, Зеленский
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