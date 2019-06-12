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Зеленского перед выборами бросил соратник: «я свободен», детали скандала
Известный соратник президента Владимира Зеленского заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду по спискам «Слуги народа»
Об этом политик и известный телеведущий Дмитрий Спивак заявил в прямом эфире, пишут Вести.
По его словам, сразу после обнародования партийного списка «Слуги народа» против него в социальных сетях развернули масштабную травлю, а на «сливных бачках» стали публиковать откровенную «грязь, пошлость и цинизм».
«Все видели меня на съезде партии «Слуга народа», и ни для кого не секрет, что я был записан в партийном списке политсилы под номером №33. Совершенно понятно, что это проходной номер, однако сразу после съезда в соцсетях была развернута масштабнейшая травля меня, членов моей семьи. На каких-то «сливных бачках», в соцсетях, на непонятных второстепенных сайтах, на страничках псевдоактивистов полилась сплошная грязь, пошлость и цинизм», — заявил Дмитрий Спивак.
Популярный телеведущий также поблагодарил за оказанное ему доверие, однако заявил, что не изменит своим принципам.
«Я понимаю, что очень многим не нравится моя гуманитарная, историческая, политическая, внешнеполитическая позиция, мое отношение к националистам, Западу, внешнему управлению. Многим это не нравится, но я свою позицию менять не собираюсь ради какой-то политической конъюктуры», — подчеркнул Спивак.
Помимо этого, политик отметил, что его журналистская и телевизионная деятельность «дает ему возможность приносить пользу стране, вскрывать коррупционные скандалы и контролировать любую власть»
«Но для этого я должен быть свободен от каких-либо обязательств», — резюмировал он в прямом эфире.
Однако, как утверждают источники журналистов, Дмитрий Спивак мог сыграть не опережение, заявив о нежелании баллотироваться в Верховную Раду. Не исключено, что руководство «Слуги народа» планировало его вычеркнуть из списка из-за развернувшейся против него кампании.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, выборы, Верховная Рада, Зеленский
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