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Безвиз с ЕС: Эксперт рассказала, как гражданам Украины избежать отказа в праве въезда
Гражданам Украины по сравнению с другими государствами отказы в праве въезда на территорию Европейского Союза не были существенно выше средних показателей Евросоюза. Порог в 20% не превышен. Об этом рассказала эксперт Фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина, передает «Cлово і Діло».
«Больше всего отказов при пересечении сухопутной границы. Видимо, это связано с тем, что люди, которые используют самолеты, в основном являются бизнесменами или туристами, то есть имеют деловую или туристическую цель поездки. Там проблем меньше», – подчеркнула Золкина.
Она уточнила, что за последние годы наземные отказы в большей степени были на украино-польской границе. С Польшей ситуация понятна. Движение очень активное, поэтому и отказы существенны.
«Причины отказов разные. Ключевых несколько. Например, не хватало определенных документов. То есть, по мнению пограничников, не было полного пакета документов, подтверждающих цель пребывания. Вторая причина отказов – финансовая. Например, человек не мог доказать, что имеет достаточно средств для пребывания на территории ЕС», – отметила она.
По мнению эксперта, к этим причинам не следует относиться буквально. Проверка документов на границе обычно происходит в рамках Шенгенского кодекса, там есть четкие требования, что человек должен с собой иметь. Однако, пограничники каждой страны иногда превышают свои полномочия. Например, уточнила Золкина, договор медицинского страхования не является обязательным для путешествия из Украины в Шенгенскую зону.
«Согласно Шенгенскому визовому кодексу, это не обязательный документ, а добровольная инициатива. То есть, если человек хочет, чтобы в случае чего его лечила страховая компания, то перед поездкой этот договор заключается. Можно на территории ЕС лечиться за свой счет. Но у наших граждан пограничники очень часто спрашивают о договоре медицинского страхования, хотя к перечню обязательных документов он не принадлежит», – пояснила она.
По словам эксперта, такие же коллизии могут быть и по второй причине отказа – финансовому обеспечению. Подтверждение финансовой состоятельности может быть в нескольких формах. Во-первых, наличные из расчета на минимальное количество средств в сутки. Во-вторых, везти с собой именно наличные не обязательно, можно иметь кредитные, дебетовые карты.
«Если туриста на границе спрашивают, где средства, он отвечает, что на карте, а пограничник начинает сомневаться, то правда все равно на стороне того, кто путешествует. В таком случае можно обратиться в интернет-банкинг, требовать позвонить на горячую линию банка, где подтвердят состоянии счета», – отметила Золкина.
Она добавила, что причина отказа, которая заключается в нехватке средств, на самом деле часто скрывает в себе то, что люди просто не смогли доказать на границе, что средства есть. Возможно, испугались, возможно, не знали, как доказать, что деньги есть.
«Поэтому пограничники не имеют права не пускать, если человек не имеет при себе наличных и держит средства на карточке», – подытожила Мария Золкина.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, ЕС, безвизовый режим
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