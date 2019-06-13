Как украинцев обманывают в супермаркетах: что нужно знать, чтобы не потерять деньги

13.06.2019 19:10

Украинцев массово обманывают в супермаркетах. Нас обвешивают, навязывают ненужные акционные товары, устанавливают фейковые скидки. Специалисты не советуют покупать продукты в нарезанном виде, также не стоит "вестись" на невысокую цену рыбных товаров на льду.

Товары взвешивают вместе с упаковкой

Один из главных способов обмана доверчивых покупателей, конечно, обвес. Киевлянин Андрей Коваленко рассказал OBOZREVATEL историю, как он в одной известной сети покупал сырокопченую колбасу.

"Я не люблю стоять в очередях и обычно беру уже упакованную в пленку колбасу с ценником. Но тут нужно было ее нарезать, потому что брал в офис, мы там отмечали праздник. Выбрал половину палки, уже упакована, на ценнике написано 350 граммов и цена 72 грн 45 коп. Иду к продавцу и прошу нарезать. Женщина сопротивляется, мол, у них не принято нарезать уже упакованную колбасу. Но потом согласилась", – отметил Коваленко.

И только на кассе мужчина обратил внимание, что цена на колбасу уже в нарезанном виде вдруг стала меньше. "Там разница была небольшая, где-то 4-5 грн. Но сам факт! Получается, они нас обвешивают, добавляют вес в упаковки", – возмущается покупатель.

Жительница Одессы Светлана Воронова подтверждает такой способ. "Я уже никогда ничего развешенного не беру. Первый раз обожглась на сыре. Купила уже нарезанный, а дома решила взвесить. Разница была в 15 гр. Судя по всему, они взвешивают сыр уже на подложке и завернутый в толстый слой полиэтилена", – говорит Светлана.

Председатель Союза потребителей Максим Несмиянов поясняет – действительно, в магазинах иногда вес товара считают вместе с тарой. Да и просто может встретиться недовес, например, в колбасе, которая лежит на витрине уже с ценником.

"Колбаса вдруг может "усохнуть" на 100 гр. И если это дорогой продукт, например, по цене 500 грн, то разница будет приличной – 100 гривен", – заявил Несмиянов.

Специально перемешивают ценники

Еще один из способов обмана покупателей, это когда в холодильнике или на витринах плотно лежат много продуктов, а ценники над ними перемешаны.

"Я обратила внимание, когда покупала готовые пельмени. Невозможно понять, сколько стоит упаковка, потому что ценники написаны очень мелко и разобрать, к какому товару они относятся – даже в очках невозможно. Фирма-то одна, а отличается разве что какими-то дополнительными добавками. В результате берешь всегда более дорогую пачку, чем хотелось бы", – жалуется OBOZREVATEL киевлянка Виктория Черная.

Такая же история с замороженными морепродуктами, овощными смесями.

Как рассказала одна из продавщиц, которая давно работает в супермаркетах, часто все это делается преднамеренно.

"Нас старшие продавцы так учат делать, чтобы покупатели выбирали более дорогой товар. Чем больше продадим, тем выше шанс получить премию. А что касается обвесов на упакованных продуктах, так это распространенная практика. Таким образом магазин компенсирует свои потери на испорченном или просроченном товаре", – признается в беседе с нами продавец.

Ой, колбаса упала

Сами покупатели советуют быть внимательными на кассе. Особенно если вы закупаете много разного товара, то ловкие кассиры могут обмануть на приличную сумму.

"Я делал воскресные покупки в одном из самых крупных наших супермаркетов. Набрал всего понемногу, в том числе и мою любимую сухую колбасу. На кассе сотрудница так быстро пикала товаром, что я едва успевал все складывать в пакеты. Она называет сумму, и тут я смотрю в пакет, а моей колбасы нет. Спрашиваю, где? И тут она достает ее из-под кассы. "Ой, упала", – говорит. Это она после сканирования типа кладет ее в прозрачный пакетик и нечаянно прячет под прилавок", – возмутился житель Киевской области Константин Симоненко.

Специалисты вообще рекомендуют внимательно проверять чек, не отходя от кассы.

"Любимое занятие менеджеров супермаркетов – обманывать с акциями. Даже если товар лежит на специальной полке с товарами со скидками, это еще не значит, что акция на него не закончилась. Если вы в чеке увидите, что цена не соответствует акционной, то вам просто скажут, что забыли товар убрать. Так что обязательно смотрите в чек", – советует опытная продавец маркета.

"Акции – это вообще вещь очень сомнительная. Вам предлагают два товара по цене одного. Например, средство для чистки стекол и удаления жира на кухне. Но второе средство просто не работает и уже давно на складе его переизбыток, потому что люди не берут. В результате вы берете совершенно ненужную вещь, а нужная бутылочка идет по обычной цене. Так зачем вам дома лишние средства?" – рассказывает нам маркетолог Святослав Пидгорец.

Лед по цене рыбы

Кроме того, в супермаркетах часто "утяжеляют" мясо и рыбу водой.

"В одном маркете стали продавать мясо по относительно нормальной цене. И я с удовольствием его брала, пока не обратила внимание на одну странную вещь. Как только начинаешь размораживать этот кусок, то с него натекает много красной жидкости. А как-то купила такое же мясо на рынке, так оно было практически сухим. Видимо, дешевое мясо в магазине хорошо напичкали водой, чтобы увеличить его вес", – говорит жительница Харькова Олеся.

А как утверждают эксперты, если рыба продается во льду, то в цене стоимость воды будет составлять две трети.

"Проблема в том, что количество наледи на рыбе нигде не регламентируется. Поэтому продавцы добавляют воды к рыбе, это ведь заработок. Та же история с креветками. Они достаточно дорогие, по 200-300 грн, а треть может составить вода", – утверждает Пидгорец.

Что касается куриного фарша, то тут тоже своя хитрость. "Я никогда в магазине не покупаю куриный фарш. Не верьте, если вам говорят, что он сделан из чистого филе. В него идут кожа курицы, мясо со спинки, с голени – все, что не продается. В результате вы покупаете жирный и некачественный продукт", – уверяет маркетолог.

Также в летний сезон не стоит покупать и свежие ягоды в упаковке. Клубника, например, портится быстро. И самый легкий способ ее сбыть – уложить на дно корзиночки или пластиковой коробочки уже подгулявшие ягоды. Лучше купить свежий продукт на развес, чтобы видеть, что берете.

Источник: https://from-ua.com