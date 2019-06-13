- Безвиз с ЕС: Эксперт рассказала, как гражданам Украины избежать отказа в праве въезда07:26
- Каждый второй украинец останется без пенсии: кого коснется07:12
- В Луганской области КПВВ «Золотое» продолжает работать только с украинской стороны22:05
- Зеленский готовит наказание нардепам за «кнопкодавство»21:32
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции21:15
- Мы на это точно не пойдем: у Вакарчука сделали важное заявление21:00
- «Пушилин, беги уже сегодня!»: бойцам ВСУ осталось всего сто метров до Донецка – пресс-офицер20:45
- Украинцев предупредили о приближении шквального ветра с грозами20:30
- Участникам АТО и активистам Революции достоинства дадут жилье20:16
- Зеленский совершит второй визит в Европу: стали известны подробности20:00
Каждый второй украинец останется без пенсии: кого коснется
В Украине в 2019-м на пенсию в 60 лет могут выйти те, кто имеет от 26 лет стажа, в 63 года – от 16 до 26 лет стажа. Чтобы выйти на заслуженный отдых в 65 лет, нужно иметь 15 лет стажа, пишет Обозреватель.
Ежегодно указанные требования будут повышать на 12 месяцев до тех пор, пока на пенсию в 60 лет будут выходить только те, у кого не менее 35 лет стажа. Если ситуация не изменится, и украинцы не откажутся от теневого заработка, по подсчетам Министерства социальной политики, в 2028-м только около половины (45%) 60-летних смогут вовремя получить выплату. Остальным же придется работать дольше.
"Многое зависит от того, как украинцы отреагируют на новые правила. Правильная реакция – уже сейчас посчитать, сколько есть стажа и, если есть такая возможность, работать официально. В Швеции в среднем работают 41,2 года. У нас же сейчас по стажу, если не ошибаюсь, средний показатель – 32 года. Это, конечно, мало. Слишком мало", – отмечает финансовый консультант Антон Киров.Украинцам стоит заранее позаботиться о своем стаже. Даже несколько лет работы без официального оформления могут лишить права на пенсию в 60 лет.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, реформа, пенсии
- Что ожидает полицию Донетчины
- Донецкая область договорилась о сотрудничестве с Австрией
- Оскал медреформы: врачи начнут лечить по телефону или скайпу
- Дончан будут лечить в медицинских учреждениях НАМН Украины
- Семейный врач: Что войдет в обязанности по новым правилам
- Врач по договору: на что может рассчитывать пациент
- В Луганской области КПВВ «Золотое» продолжает работать только с украинской стороны22:05
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции21:15
- «Пушилин, беги уже сегодня!»: бойцам ВСУ осталось всего сто метров до Донецка – пресс-офицер20:45
- Журналист: ВСУ серьезно продвинулись к оккупированному Донецку16:31
- Под Дебальцево заметили новейшую военную технику из России16:00
- Бригада ВСУ мощным броском продвинулась к Донецку в районе Марьинки и заняла новые позиции 14:46
- Киев сделал большое предложение Москве по пленным: "Это добрая воля Зеленского"10:40
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган 10:20
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»08:00
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина22:30
- Безвиз с ЕС: Эксперт рассказала, как гражданам Украины избежать отказа в праве въезда07:26
- Каждый второй украинец останется без пенсии: кого коснется07:12
- Врачи объяснили, почему важно спать в одно и то же время22:49
- В Луганской области КПВВ «Золотое» продолжает работать только с украинской стороны22:05
- Зеленский готовит наказание нардепам за «кнопкодавство»21:32
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции21:15
- Мы на это точно не пойдем: у Вакарчука сделали важное заявление21:00
- «Пушилин, беги уже сегодня!»: бойцам ВСУ осталось всего сто метров до Донецка – пресс-офицер20:45
- Украинцев предупредили о приближении шквального ветра с грозами20:30
- Участникам АТО и активистам Революции достоинства дадут жилье20:16
- Врачи объяснили, почему важно спать в одно и то же время22:49
- В Украине запретили еще один антисептик17:15
- Медики рассказали, когда и сколько можно есть клубники16:48
- Как справиться с плохим самочувствием в жару15:00
- Год после запуска реформы образования11:48
- Квадрокоптеры будут спасать сердечников11:30
- От бюрократии – к человеку. Стали ли украинские реанимации открытыми?11:00
- Семнадцать любопытных трюков о том, как перехитрить наш организм10:02
- Как правильно хранить клубнику09:00
- Врачи рассказали, как пережить экстремальную жару08:15
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- СНБО срочное собрался на совещание: «большая угроза стране»
- В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Зеленский экстренно обратился к украинцам, все изменится уже завтра: «впервые в истории»
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- «Еленовка — обстановка накаляется»: на пункте пропуска «ДНР» остались ночующие, люди возмущены
- «Ад, на КПВВ «Еленовка» просто пипец»: люди устроили бунт и срочно вызывают Пушилина