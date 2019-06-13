Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться

13.06.2019 08:15

В Крыму восстание из-за проблем с водой. Недовольство крымчан оккупационной властью растет.

В Сети появилось видео бунта крымчан, передает "Диалог.UA". Проблемы с водой в Крыму набирают обороты. Полуостров, "отрезанный" Кремлем от Украины, медленно но верно усыхает. Некоторые населенные пункты вообще остались без водоснабжения.

Один из них - массив Степной, что под Феодосией. Воды они не видели уже больше 2 недель. "Сегодня 10 июня. Массив Степной. С 23 мая отключено водоснабжение. Подвоз воды не осуществляется. Жители вынуждены выживать", - говорится в видео.

Жители населенного пункта возмущены. Им банально нечем мыться, смывать в туалете. Кроме того, без полива погорели урожаи на огородах.

Остались в Степном и без туристов. Жители массива требуют замены феодосийского оккупационного руководства предприятия "Вода Крыма" и незамедлительной подачи воды. "Если сегодня не дадут воду - завтра перекроем дорогу", - говорит одна из жительниц Степного.

Примечательно, что в массиве проживают аж 5 тысяч человек, среди которых около 300 несовершеннолетних. "Детей мыть нечем… Как их в школу возить?" - возмущаются крымчане.



Источник: www.dialog.ua