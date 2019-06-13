Медики рассказали, как выбирать продукты в жару

13.06.2019 12:15

Как не заразиться инфекцией.

Массовые отравления заставили экспертов заговорить о правилах покупки продуктов в жару, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Солнце и неправильное хранение — это прямой путь к инфекциям. Невнимательность при выборе покупок может привести к плачевным последствиям.

Хит лета — мороженое — можно есть спокойно, если не мятая упаковка, ведь это может свидетельствовать о том, что продукт был разморожен. А вот фрукты, если на них увидели плесень, лучше из этого же ящика не брать.

Детям овощи и фрукты лучше брать со знакомой грядки, где вы знаете, как их выращивали.