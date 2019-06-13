На фоне конфликта с Радой рейтинг партии Зеленского будет и дальше расти - Бортник

13.06.2019 17:20

Руслан Бортник заявил журналистам издания Главред, что рейтинг партии Зеленского будет расти во многом благодаря конфликту между президентом и Верховной Радой. По мнению политолога, это противостояние выгодно, в первую очередь, главе государства, сообщает replyua.net.



Руслан Бортник убежден, что рейтинг политической силы Владимира Зеленского будет и дальше расти. Политолог объяснил, что вверх его подталкивает конфликт между главой государства и парламентом. С одной стороны здесь пользующийся популярностью президент, с другой - Верховная Рада с ее огромным антирейтингом. В такой ситуации конфликт, когда народные избранники отвергают любые инициативы Владимира Зеленского, в том числе и продуктивные, выгоден для рейтингов «Слуги народа».



Политолог считает, что в случае, если бы парламентарии начали сотрудничать с президентом, и пошли бы навстречу пожеланиям Зеленского, то рейтинг президентской партии вряд ли бы рос. Напротив - скорее всего популярность «Слуги народа» начала бы снижаться. Конкурентами «Слуги народа» на парламентских выборах являются все политические силы, принимающие участие вгонке, кроме «Батькивщины». При этом их действия сегодня расцениваются обществом как стремление сохранить непопулярную политическую систему. Читайте также: Партия Порошенко может и не преодолеть проходной барьер в Раду - Якубин.