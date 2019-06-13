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Песков сделал заявление о переговорах Трампа и Путина

13.06.2019 20:15
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Песков сделал заявление о переговорах Трампа и Путина

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп смогут переговорить на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом предложений об отдельной встрече президентов из Вашингтона не поступало. Песков уточнил:

«Мы не знаем, началась ли подготовка к такой встрече у наших американских коллег, какой-либо информации на этот счет мы не получали. Никаких официальных предложений о проведении такой встречи не было».

По его словам, президенты «в любом случае будут иметь возможность хотя бы „на ногах“ кратко переговорить».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, переговоры, Дональд Трамп, Песков
 
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