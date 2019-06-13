Посол назвал сроки, когда может состояться встреча Трампа и Зеленского

13.06.2019 11:38

Встреча главы Белого дома Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского возможна после 21 июля. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает «Укринформ».

По словам дипломата, важна не только дата, но и содержание переговоров.

«Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание — о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и приглашение посетить Белый дом», — сказал Чалый.

Также посол высказал надежду, что встреча состоится сразу после выборов.

» У нас сейчас происходит избирательный процесс, и после выборов, надеюсь, не затягивая, в августе — это зависит от графика президента Украины, который очевидно имеет насыщенную программу — мы будем иметь такую важную встречу в Вашингтоне», — заявил дипломат.

Источник: https://donpress.com