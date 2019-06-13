Путин не исключает восстановление отношений с Украиной

13.06.2019 09:48

Российский лидер Владимир Путин заявил, что отношения с Украиной будут восстановлены, невзирая на «состояние отношений с украинскими элитами». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Мир».

По словам Путина, украинцы и россияне — это «братские народы».



«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, несмотря на то, как складываются наши отношения с элитами», — заявил президент РФ.

Источник: https://donpress.com