- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев07:30
- Россия предложила Украине возобновить поставки газа по сниженной цене22:10
- Зеленский после выходных покинет Украину – подробности21:43
- Стало известно, как попасть в партию «Слуга народа»: всего пять шагов21:20
- Куда может переехать Администрация президента?21:03
- "Опасный сценарий!" Портников посоветовал Зеленскому новый "Майдан"20:48
- Песков сделал заявление о переговорах Трампа и Путина20:15
- Тимошенко провоцирует Зеленского на конституционный переворот20:00
- Россия предложила Украине мировое соглашение с «Газпромом»19:30
- Как украинцев обманывают в супермаркетах: что нужно знать, чтобы не потерять деньги19:10
Путин заговорил о дружбе с Украиной и Зеленским, украинцы в гневе
Владимир Путин собрался «налаживать отношения» с Украиной
Соответствующий видеоролик с заявлением в своем личном микроблоге Twitter опубликовал российский пропагандист Дмитрий Смирнов.
В частности, президент страны-агрессора Владимир Путин выразил уверенность в том, что ему удастся восстановить отношения с Украиной.
«Неизбежно, мы восстановим отношения с Украиной. Не может быть такого между частями одного народа, как бы ни складывались отношения с прежними украинскими элитами, которые во главу угла ставили личную выгоду», — заявил Владимир Путин.
При этом, президент страны-агрессора в этом контексте упомянул нового президента Украины Владимира Зеленского. Владимир Путин уверен, что «с командой нового президента Владимира Зеленского все сложиться по-другому.
«Новое-то руководство, надеюсь, лишено таких ограничений», — резюмировал в скандальном обращении Путин.
Пользователи гневно отреагировали на публикацию пропагандиста и отметили, что мир с Россией возможен лишь после того, как россияне сами повесят Владимира Путина.
«Гнуснейшее создание», «Бабушкины сказки», «Сказочный», «Восстановим, но после того, как плешивого карлика повесят сами русские и попросят извинений за всё», «Ага, восстановим… сразу после возвращения Украине Донбасса, Крыма и Кубани!», — пишут они в комментариях.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Путин, дружба, Зеленский
- Как воспримут россияне инициативу Путина подружиться с "хунтой" и "фашистами"
- Клинцевич назвал смерть десятков тысяч россиян на Донбассе "недоразумением, которое скоро все забудут"
- Уже и "ватники" признают, что Путин потерял Украину и приблизил Россию к распаду
- Война будет продолжаться: что Путин заявил об Украине на саммите G20
- Путин требует капитуляции Украины, - дипломат
- У Путина официально озвучили планы на Украину в 2018 году
- «Уже завтра»: ресурс ОРДО анонсировал выдачу первых паспортов РФ жителям «ДНР»10:32
- «Уже 3 года такого не было»: жителей Донецка разбудили мощные обстрелы10:27
- В Кировске появились гадалки-мошенницы10:09
- Никита довоевался: опубликовано фото ликвидированного на Донбассе 23-летнего боевика09:50
- Ситуация на пунктах пропуска Донбасса: на «Гнутово» мало машин09:28
- Ряды боевиков "ЛНР" поредели: офицер ВСУ показал кадры с уничтоженными предателями Украины09:11
- В Донецке женщина выпала из окна 3 этажа08:52
- «Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса08:29
- Боевики оживились под Горловкой и Мариуполем: гонят минометы и ПТРК, а диверсанты лезут в тыл ВСУ08:10
- Миссия ООН сообщила о количестве погибших на Донбассе мирных жителей18:30
- Анонс и прогноз финала ЧМ U-20 Украина — Южная Корея10:50
- «Уже завтра»: ресурс ОРДО анонсировал выдачу первых паспортов РФ жителям «ДНР»10:32
- «Уже 3 года такого не было»: жителей Донецка разбудили мощные обстрелы10:27
- В Кировске появились гадалки-мошенницы10:09
- Volvo начинает серийное производство электробусов10:00
- Никита довоевался: опубликовано фото ликвидированного на Донбассе 23-летнего боевика09:50
- Ситуация на пунктах пропуска Донбасса: на «Гнутово» мало машин09:28
- Ряды боевиков "ЛНР" поредели: офицер ВСУ показал кадры с уничтоженными предателями Украины09:11
- В России признали Александра Усика боксером года09:00
- В Донецке женщина выпала из окна 3 этажа08:52
- Врачи рассказали об опасности употребления помидоров в жару22:48
- Врачи рассказали, как защититься от укусов комаров18:49
- Эти советы помогут избежать летних проблем с желудком15:00
- Медики рассказали, как выбирать продукты в жару12:15
- Врачи назвали лучшие афродизиаки для мужчин09:32
- Троица: что можно святить в церкви09:15
- Врачи объяснили, почему важно спать в одно и то же время22:49
- В Украине запретили еще один антисептик17:15
- Медики рассказали, когда и сколько можно есть клубники16:48
- Как справиться с плохим самочувствием в жару15:00
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции