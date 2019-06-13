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Россия предложила Украине возобновить поставки газа по сниженной цене
Россия готова продлить контракт на транзит газа на действующих условиях, а также снизить стоимость газа для Украины на 25%. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с заместителем председателя Европейской комиссии Марошем Шевчовичем, в четверг, 13 июня, сообщает ТАСС.
«Мы готовы обеспечить поставки газа в Украину, возобновить поставки, которые были прекращены в 2015 году… Газпром мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня», — сказал он.
Представитель Минэнерго отметил, что Россия, Украина и Европейская комиссия в сентябре планируют определить сроки проведения трехсторонних переговоров по газу.
«Мы договорились о том, что будем обсуждать дату очередной трехсторонней встречи — консультации Россия — Украина — Еврокомиссия во второй половине сентября. Для того, чтобы дождаться итогов парламентских выборов в Украине, дождаться назначения правительства», — подчеркнул Новак.
По его словам Россия готова обеспечить и продолжать транзит газа через Украину и обеспечивать поставки европейским потребителям.
«Мы готовы обеспечивать поставки газа на Украину, возобновить поставки, которые были прекращены в 2015 году, и Украина получает сейчас газ, как вы знаете, реверсом. Тот же самый наш газ несколько дороже, чем это было бы, если напрямую можно было бы поставлять. По нашим оценкам, которые озвучит господин Миллер, „Газпром“ мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня. Это мы еще раз подтвердили», — отметил министр.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, газ
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