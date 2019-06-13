Тимошенко провоцирует Зеленского на конституционный переворот

13.06.2019 20:00

Вчера Юлия Тимошенко рекомендовала Владимиру Зеленскому не обращать внимание на то, какое решение вынесет Конституционный суд, даже в том случае, если признает его указ о роспуске Рады неконституционным.

Таким образом, фактически, лидер «Батькивщины» провоцирует Зеленского на совершение конституционного переворота, который, без сомнения, в последствии привел бы к импичменту, после и аресту Зеленского и участников заговора против Конституции, в том числе и самой Тимошенко. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политический эксперт Павел Нусс.



Павел Нусс пишет, у него есть подозрение, что днепровским мафиози не дает покоя история донецкой банды. Главное, конец всей этой истории может оказаться идентичным – изгнание со страны.



Эксперт подчеркивает, рекомендовать президенту переступить решение Высокого суда и поставить указы этого же президента превыше Конституции может только человек, который работает в интересах Москвы и по заданию то й же Москвы. Читайте также – Путин услышал сигнал от президента Зеленского.