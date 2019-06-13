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Троица: что можно святить в церкви
Праздник Троицы издавна связан с проводами весны и встречей лета. За два дня до Троицы, на седьмой четверг после Пасхи праздновали Семик, поэтому вся неделя перед Троицей называлась семицкой или троицкой.
Символом троицкой недели стала молодая березка. Именно это молодое, но очень сильное деревце поделится своей энергией и здоровьем с людьми, землей, поможет созреть богатому урожаю.
А вот ветки вербы и осины нельзя святить в церкви в этот день, украшать ими дом нельзя.
Что святят в церкви
По народной традиции принято святить в храме травы и букеты полевых цветов, а потом положить их в доме возле икон. Считалось, что Троицкие освященные травы берегут дом от пожара, не дают завестись в доме нечисти. Собранные на Троицу травы сушили и использовали при лечении болезней: считалось, что сила лекарственных растений в эти дни усиливается. Какие же травы входят в букет для освящения на Троицу?
Чабрец (или тимьян ползучий)
Чабрец сушили и клали в подушки – для крепкого сна. Женщины зашивали сушеный чабрец с ладанку и давали мужу: считалось, что он успокаивает буйных нравом.
В народной медицине чабрец применяют как отхаркивающее, потогонное, успокаивающее, обеззараживающее и болеутоляющее средство. Отвар из чабреца может помочь в борьбе с алкоголизмом, уменьшить боли желудка, кишечника и боли в суставах.
Полынь (чернобыльник)
По преданиям "трава окаянная" отпугивает нечисть от дома, не дает заводиться мышам и тараканам, оберегает от сглаза. Полынные настои успокаивают нервы, хорошо влияют на деятельность желудочно-кишечного тракта, регулируют менструальный цикл.
Аир ("ангельская трава")
Считалось, что троицкий аир имеет лечебную силу: он обеззараживает помещения, дарует положительную энергетику, лечит простудные заболевания. Настойкой аира лечили зубную боль и воспаления десен, а добавив в него сушеные ноготки и корень лопуха, споласкивали волосы - для их укрепления и роста.
Любисток
В старину не было двора, где бы не рос любисток. В отваре любистка купали младенцев, в венки невест обязательно вплетали веточку.
Любисток зашивали с изнаночной стороны в подол подвенечного платья (чтобы супруг страстно любил свою вторую половинку); носили как оберег от любого вида колдовства и порчи.
Это растение традиционно считалось оберегом любви, женской травой. Отвары и чаи из любистка - прекрасное мочегонное, сердечное, отхаркивающее, очищающее и болеутоляющее средство. Свежими листьями можно снять головную боль, приложив чуть потертый лист ко лбу.
Мята
В старину хозяйки добавляли мяту в салаты: считалось, что мятный аромат поднимает настроение и способствует оживленной застольной беседе. Мятный чай благоприятно действует при нервных и сердечных болезнях, возвращает тонус организму при упадке сил, утоляет зубную боль и освежает ротовую полость (даже устраняет запах алкоголя).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, праздник, церковь, Троица
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