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В Госкино запретили популярный российский сериал

13.06.2019 13:30
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В Госкино запретили популярный российский сериал

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило показ на территории страны второго сезона «Сватов», передает издание «Детектор медиа».

Оказывается, 2 сезону сериалу «Сваты», снятого компанией президента Владимира Зеленского «Квартал 95», отказано в предоставлении прокатного удостоверения.

Группа «1+1 media» уже прокомментировала данное решение и назвала его «необоснованным, нелогичным и политически мотивированным».

В планах группы обращение в суд.

Стоит отметить, что компания «1+1» через суд уже оспаривает решение о запрете сериала и внесение в «черный список» Госкино российского актера из данного сериала Федора Добронравова. 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Сваты, запрет, сериал
 
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