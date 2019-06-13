В России сделали заявление по поводу обмена пленными «всех на всех»

13.06.2019 08:45

Переговоры между РФ и Украиной по вопросу обмена пленными ведутся уже давно, однако, окончательное решение будет принято в Кремле. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России, член правления Международного общества «Мемориал» Сергей Кривенко.

По его словам, определенное давление на российские власти присутствует:

«В России сейчас такая ситуация, что прогнозы строить очень трудно. Конечно, мы надеемся на положительный результат, и такие примеры есть, когда в декабре 2017 года был обмен с теми, кто сидит на Донбассе. Давно ведутся переговоры по обмену удерживаемых граждан Украины в РФ, и осужденных россиян в Украине, но пока безрезультатно. Но сейчас в России все возможно. Возможно, как усиление репрессий, так и ослабление».

Кривенко уточнил, что результат переговоров между украинским и российским омбудсменом Людмилой Денисовой и Татьяной Москальковой зависят только от президента РФ Владимира Путина:

«Проблема обмена политзаключенных осознается россиянами, несмотря на огромную пропагандистскую кампанию, которую ведут государственные телеканалы в России, тем неимение многие граждане РФ все понимают. Продолжаются пикеты за освобождение удерживаемых украинцев, так что такие требования звучат. Давление идет, но пока предсказать итог очень трудно».

Источник: https://donpress.com