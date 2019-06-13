Введены новые правила получения скидки на оплату ЖКУ

13.06.2019 17:42

Жильцы многоквартирных домов вправе платить только за фактически оказанные им услуги. Также они имеют право уменьшить счета в случае предоставления некачественной услуги или ее непредоставления.

Это урегулировано «Порядком осуществления перерасчета стоимости услуги по управлению многоквартирным домом за период ее непредоставления, предоставления несоответствующего качества», утвержденным постановлением Кабинета министров № 482.

Перерасчет осуществляется в случаях:

-предоставления услуги с нарушением требований относительно ее качества, предусмотренных договором о предоставлении услуги по управлению многоквартирным домом, а также стандартами, нормативами, нормами, порядками и правилами;

-предоставления услуги с нарушением периодичности ее предоставления;

-непредоставления управляющим услуги или ее отдельных составляющих.

Для перерасчета потребитель должен подать управляющему акт-претензию определенной формы.

Сумма перерасчета засчитывается в оплату будущих платежей, кроме случая прекращения действия договора о предоставлении услуги по управлению многоквартирным домом.

Перерасчет по акту-претензии, поступившему от потребителя, осуществляется управляющим для всех жильцов дома, которым была оказана услуга несоответствующего качества.

Информация об осуществлении перерасчета указывается управляющим в счете на оплату услуги с указанием при этом данных о периоде, в течение которого оказывалась услуга несоответствующего качества, суммы и периода перерасчета. Также информационное сообщение размещается на сайте управляющего.

Источник: http://kr24.com.ua