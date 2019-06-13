Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Введены новые правила получения скидки на оплату ЖКУ

13.06.2019 17:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Введены новые правила получения скидки на оплату ЖКУ

Жильцы многоквартирных домов вправе платить только за фактически оказанные им услуги. Также они имеют право уменьшить счета в случае предоставления некачественной услуги или ее непредоставления.

Это урегулировано «Порядком осуществления перерасчета стоимости услуги по управлению многоквартирным домом за период ее непредоставления, предоставления несоответствующего качества», утвержденным постановлением Кабинета министров № 482

Перерасчет осуществляется в случаях: 

 -предоставления услуги с нарушением требований относительно ее качества, предусмотренных договором о предоставлении услуги по управлению многоквартирным домом, а также стандартами, нормативами, нормами, порядками и правилами;

 -предоставления услуги с нарушением периодичности ее предоставления;

 -непредоставления управляющим услуги или ее отдельных составляющих.

Для перерасчета потребитель должен подать управляющему акт-претензию определенной формы.

Сумма перерасчета засчитывается в оплату будущих платежей, кроме случая прекращения действия договора о предоставлении услуги по управлению многоквартирным домом.

Перерасчет по акту-претензии, поступившему от потребителя, осуществляется управляющим для всех жильцов дома, которым была оказана услуга несоответствующего качества.

Информация об осуществлении перерасчета указывается управляющим в счете на оплату услуги с указанием при этом данных о периоде, в течение которого оказывалась услуга несоответствующего качества, суммы и периода перерасчета. Также информационное сообщение размещается на сайте управляющего.

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, правила, услуги, скидка, ЖКУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх