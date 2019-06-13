Запуск новой программы: у Зеленского выступили с громким заявлением по работе с МВФ

13.06.2019 13:49

Власти Украины начали работу над подготовкой к возможному запуску в конце 2019 года новой программы сотрудничества с МВФ на 3-4 года.

Как перелает replyua.net, об этом в комментарии «НВ.Бизнес» заявил замглавы президентской администрации Алексей Гончарук. «Сейчас мы на самом деле начали думать над новой программой с МВФ на 3-4 года, которую можно было запустить ее в конце года, если для этого появятся соответствующие условия», — сказал он. По словам чиновника, в новой программе планируется заложить структурные реформы, которые за эти годы помогут вывести страну на качественно иной уровень.



Алексей Гончарук считает, что для новой программы созданы хорошие стартовые условия: в течение последних 14 кварталов экономика демонстрирует стабильны, хотя и не стремительный рост, наблюдается приемлемый уровень инфляции и рост резервов, а также улучшение показателей в рейтинге Doing Business.



Также он отметил, что обязательства Украины в рамках программы с Фондом нужно выполнить, чтобы оправдать доверие со стороны не только МВФ, но и всех системных инвесторов.