Зеленский ошарашил заявлением о своей отставке: «Искренне благодарен за…»

13.06.2019 09:01

Закон не предусматривает отмены петиции.

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию об отмене другой петиции — о его отставке. Глава государства заявил, что не поддерживает инициативу; кроме того, закон не предусматривает такой процедуры, как отмена петиции. Об этом сообщила пресс-служба президента, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

«Искренне благодарен всем, кто подписал эту петицию, за гражданскую позицию и поддержку и, пользуясь случаем, обещаю оправдать ваше высокое доверие. … Сообщаю авторам, подписантам обращения и всем заинтересованным гражданам, что я не поддерживаю электронную петицию № 22/053988-еп относительно отмены электронной петиции № 22/053360-еп «За отставку Президента Украины Владимира Зеленского»», — говорится в ответе главы государства.

Он подчеркнул, что закон не предусматривает такой процедуры, как отмена петиции.

В то же время, Владимир Зеленский высказал свое восприятие петиции о его отставке как шутку.

«Сегодня никто не ограничен в праве инициировать электронные петиции к власти, даже в определенной степени троллинговые, как упомянутая петиция о моей отставке, так как это один из механизмов демократии», — написал президент Украины.