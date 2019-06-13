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Зеленский после выходных покинет Украину – подробности

13.06.2019 21:43
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Зеленский после выходных покинет Украину – подробности

Стало известно о том, что глава Украинского государства Владимир Зеленский покинет страну после выходных.

Так, президент Украины Владимир Зеленский собирается наведаться по Францию и Германию с официальными визитами.

Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на администрацию президента.

Как сообщается, во Францию Зеленский прилетит 17 июня, а с лидером Германии встреча запланирована на 18 июня.

Также отмечается, что глава Украинского государства увидится с руководителями парламентов, включая ведущих представителей французского и немецкого бизнеса. Ранее сообщалось о том, что Зеленский от имени украинского народа обратился к президенту Казахстана Токаеву.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, выходные, Зеленский
 
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