Эксперт заявил, что колонизация Марса случится быстрее, чем Украина вступит в ЕС

14.06.2019 12:57

Эксперт-международник Олег Волошин вспомнил о дипломате Павле Климкине в подкатанных штанишках, однако отметил, что проблема заключается не в главе МИД.

Как передает replyua.net, на своей странице в Facebook Волошин написал, что проблема заключается в той части украинского общества, которая не хочет глубоко вникать во многие вопросы. Так эксперт прокомментировал последнее заявление Климкина о том, что Украина может вступить в Евросоюз в 2035 году. Волошин подчеркнул, что Климкин тычет пальцем небо, но это его не волнует. Проблема другая. «Но волнует то, что ещё немало тех, кто ведётся на лозунг его патрона «Голосуй за НАТО и ЕС». С таким же успехом можно выбросить лозунг «Голосуй за колонизацию Марса». Кстати, шансы на это в 2035-40 гг. явно выше, чем на вступление в ЕС», - отметил эксперт.

По его словам, команда Зеленского выступает с той же риторикой, поскольку боится нарушить красные линии, обозначенные предыдущей властью. У Зеленского выступают заявлениями, оторванными от реальности. Любой ответственный политик уже давно должен был признать, что Украина должна выстраивать собственную долгосрочную стратегию развития без каких-то целей на Евросоюз.