Путин сделал громкое заявление об Украине - все очень серьезно, грядут перемены

14.06.2019 20:01

Кремль готовится к "перезагрузке" отношений с Украиной. Об этом говорит его последнее заявление.

О том что задумал агрессор для Украины, рассказал известный российский Telegram-канал "Мастер пера", передает "Диалог.UA".

На днях агрессор Путин заявил о том, что добрососедские отношения Украины и РФ неизбежно восстановятся. Это не пустой треп, уверен "Мастер пера". "Нынешний посыл Путина призван не только смягчить ситуацию, но и означает ожидаемое серьезное изменение по украинской повестке вплоть до полноценного, пусть и формального, восстановления дипломатических отношений с взаимным назначением послов", - сообщил ресурс. "Потепление" в отношениях с Украиной Москве нужно по нескольким причинам. Это, в частности, поможет ей с "белорусским проектом" - мягкой аннексией Беларуси под видом "Союзного государства". Это еще и ослабит давление Запада на Кремль, позволит заключить необходимые сделки с президентом США Дональдом Трампом. Что примечательно, войну на Донбассе путинский режим прекращать не намерен. Однако на уступку пойдет. "Шагом с российской стороны в формате относительного примирения ожидают освобождение украинских моряков и, возможно, обмен пленными и заключенными в формате "всех на всех"", - сообщил "Мастер пера".