Синоптики рассказали, что случится, если сегодня пойдет дождь

14.06.2019 11:08

Согласно данным синоптиков, 14 июня в Украине без осадков, местами температура до +31°, пишет from-ua.

На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +31°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +31°. В центре без осадков, температура до +31°.

Согласно народному прогнозу, 14 июня - Устина и Харитона. Если пойдет дождь, то до конца месяца, а когда солнечно, то на хороший налив колосьев