- Путин сделал громкое заявление об Украине - все очень серьезно, грядут перемены20:01
- В Госдуме РФ сделали скандальное заявление о 12 областях Украины19:32
- Минобороны приняло на вооружение модернизированные беспилотники Spectator-М1. ВИДЕО19:10
- Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с главой ОБСЕ15:52
- Стало известно, какие опасности будут подстерегать украинцев 14-17 июня14:09
- В партии "Слуга народа" назвали возможных союзников по коалиции14:00
- Предложение России о заключении мирного соглашения: Украина опубликовала официальный ответ Москве13:22
- Эксперт заявил, что колонизация Марса случится быстрее, чем Украина вступит в ЕС12:57
- Медведчук рассказал, откуда Украина берет «европейский газ»: Это российский газ, который мы покупаем по формуле «Дюссельдорф+»12:32
- В "Слуге народа" раскол мнений: Разумков категорично высказался о федерализации Украины11:52
В Госдуме РФ сделали скандальное заявление о 12 областях Украины
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от Ростовской области Виктор Водолацкий заявил, что граждане из 12 областей Украины «обращаются с вопросами о возможности получить гражданство РФ в упрощенном порядке», передает агентство ТАСС.
По словам российского чиновника, к ним поступают звонки с территории Сумской, Черниговской, Харьковской, Одесской областей с вопросами о получении гражданства РФ.
«Учитывая, что консульские пункты не работают в этих областях, этим гражданам нужно только приезжать на территорию России и здесь подавать заявления. Но то, что сегодня особенно в 12 субъектах Украины эта волна набирает обороты — это факт», — заявил Водолацкий.
Источник: donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, СНГ, гражданство, Ростовская область, Госдума, заявление, РФ
- Выдача паспортов РФ - прямая угроза для жителей Донбасса: Ельченко сделал важное заявление
- Для чего РФ собирается раздавать паспорта украинцам и белорусам – названы причины
- Российский политик рассказал много интересного о новых гражданах Украины Марии Максаковой и Денисе Вороненкове (ВИДЕО)
- София Ротару решила остаться гражданкой Украины
- В ОРДО назвали дату приема заявлений о получении гражданства РФ
- Кому дать, а у кого забрать: как осенью депутаты могут изменить правила гражданства Украины
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения22:23
- Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине22:01
- Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки21:29
- Стало известно, кому в «Л-ДНР» выдадут паспорта РФ в первую очередь20:58
- В Донецке боевики "ДНР" обозлили даже сепаратистов: "Дом ходуном ходил, сижу теперь и боюсь"18:49
- Главарь «ДНР» Пушилин возмутил людей идеей нового «государственного праздника»18:29
- Под Марьинкой обнаружены и обезврежены более 40 мин российского производства, — штаб ООС. ВИДЕО17:51
- Гиркин изъявил желание повесить террориста "ДНР" Болотина за "провокации со стороны ВСУ"16:52
- В Макеевке и Кировском на шахтах пострадали шахтеры16:10
- Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с главой ОБСЕ15:52
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения22:23
- Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине22:01
- Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки21:29
- Стало известно, кому в «Л-ДНР» выдадут паспорта РФ в первую очередь20:58
- Апокалипсис: американский священник назвал дату и причину20:29
- Путин сделал громкое заявление об Украине - все очень серьезно, грядут перемены20:01
- В Госдуме РФ сделали скандальное заявление о 12 областях Украины19:32
- Минобороны приняло на вооружение модернизированные беспилотники Spectator-М1. ВИДЕО19:10
- В Донецке боевики "ДНР" обозлили даже сепаратистов: "Дом ходуном ходил, сижу теперь и боюсь"18:49
- Главарь «ДНР» Пушилин возмутил людей идеей нового «государственного праздника»18:29
- Апокалипсис: американский священник назвал дату и причину20:29
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз18:12
- Как охладить квартиру без кондиционера: ценные советы от экспертов17:26
- 11 ошибок, которые делают человека менее привлекательным в глазах других17:09
- Избавиться от зуда после укуса комара можно 20-секундным трюком16:28
- Эксперт заявил, что колонизация Марса случится быстрее, чем Украина вступит в ЕС12:57
- Медведчук рассказал, откуда Украина берет «европейский газ»: Это российский газ, который мы покупаем по формуле «Дюссельдорф+»12:32
- Синоптики рассказали, что случится, если сегодня пойдет дождь11:08
- Врачи рассказали об опасности употребления помидоров в жару22:48
- Врачи рассказали, как защититься от укусов комаров18:49
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз
- «Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции
- Как украинцев обманывают в супермаркетах: что нужно знать, чтобы не потерять деньги