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В Госдуме РФ сделали скандальное заявление о 12 областях Украины

14.06.2019 19:32
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В Госдуме РФ сделали скандальное заявление о 12 областях Украины

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от Ростовской области Виктор Водолацкий заявил, что граждане из 12 областей Украины «обращаются с вопросами о возможности получить гражданство РФ в упрощенном порядке», передает агентство ТАСС.

По словам российского чиновника, к ним поступают звонки с территории Сумской, Черниговской, Харьковской, Одесской областей с вопросами о получении гражданства РФ.

«Учитывая, что консульские пункты не работают в этих областях, этим гражданам нужно только приезжать на территорию России и здесь подавать заявления. Но то, что сегодня особенно в 12 субъектах Украины эта волна набирает обороты — это факт», — заявил Водолацкий.

Источник: donpress.com



Теги: Украина, Россия, Донбасс, СНГ, гражданство, Ростовская область, Госдума, заявление, РФ
 
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