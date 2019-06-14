В "Слуге народа" раскол мнений: Разумков категорично высказался о федерализации Украины

14.06.2019 11:52

В партия "Слуга народа" официально заявили,что не поддерживают федерализацию Украины, о которой говорил представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук. Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подтвердил, что политическая сила не поддерживает федерализацию Украины, передает "Диалог.UA".

Данное заявление прозвучало на фоне противоположных по смыслу анонсов представителя президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслана Стефанчука. Более того, Разумков заявил, что на федерализации Украины настаивает только Кремль и некоторые пророссийские политические силы внутри страны. "О том понимании федерализации, которая сегодня педалируется на мировой арене, в первую очередь одним государством, речи, естественно, идти не может", – констатировал он. Подчеркивается, до этого Стефанчук говорил о том, что партия не готова игнорировать мнение украинцев о введении двухпалатного Парламента, высказанное на референдуме 2000 года.