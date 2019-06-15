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«До +34»: синоптики уточнили прогноз погоды, рассказав об аномальной жаре

15.06.2019 19:40
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«До +34»: синоптики уточнили прогноз погоды, рассказав об аномальной жаре

По данным украинских синоптиков суббота, 15 июня, будет очень жаркой. Местами температура поднимется к 34 градусов тепла, передает replyua.net. Однако, днем в северо-западной части страны местами пройдут кратковременные дожди с грозами, немного подарив прохладу. В то же время сообщается, что ночью будет без осадков. 

Как сообщает Укргидрометцентр, в Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный и северо-восточный (в западной части юго-восточный), 5-10 м/с. Синоптики также пишут, что температура ночью +16...+21 градус, в восточных областях и в Карпатском регионе местами +12...+15 градусов; днем +27...+32 градуса, на юге и востоке страны до +34, в Карпатах +22...+27 градусов. Что касается столицы Украины, города Киева, то во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью около +20, днем +30...+32 градуса.



Теги: Донбасс, жара, прогноз погоды
 
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