Досрочным выборам быть, у Зеленского готовятся жесткие меры

15.06.2019 20:00

Команда президента Украины Владимира Зеленского настроена победить на выборах в Верховную Раду

Об этом сообщил глава предвыборного штаба и седьмой номер в партийном списке Александр Корнейчук. Он рассказал в интервью «Украинской правде», что сторонники главы государства готовятся сделать в случае досрочных выборов в Верховную Раду, инициированных по его указу.

Стоит напомнить, что сразу после инаугурации Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады. По его распоряжению, досрочные парламентские выборы должны пройти 21 июля. Рейтинги говорят о том, что партия «Слуга народа» может получить много мест после переизбрания народных депутатов. Журналисты отметили, что в этом случае сторонникам Владимира Зеленского придется много учиться для эффективного управления государством. Однако Александр Корнейчук уверен, что политики без труда обучатся работать в Верховной Раде. К тому же, сам президент усиленно готовился к новой должности.

«Да нет, перестаньте. Мы же молодые и быстро учимся», — заявил представитель партии. — «Период от 21 апреля и 20 мая, в этот период Владимир же не на курорте был … Он только два дня отдыхал где-то там шашлык жарил … А остальное время он готовился, учился, встречался, вникал, как все работает».

Александр Корнейчук добавил, что после парламентских выборов, в отличие от Владимира Зеленского, «Слуга народа» отдыхать не будет. Ориентируясь на социологические исследования, руководство партии уже предполагают, сколько человек пройдет в Верховную Раду, А потому готовит меры, чтобы предлагать важные для украинцев законопроекты.

«После 22 июля мы не поедем на курорты отдыхать. Мы примерно понимаем, сколько у нас будет депутатов по списку и уже садимся учиться. К обучению мы будем привлекать внешних экспертов, имеющих опыт в написании законопроектов», — заявил Александр Корнейчук.

Источник: https://politeka.net