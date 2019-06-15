Последние новости раздела
- Екс-регіонал Єфремов увійде в першу 10-ку "Оппоблоку"13:58
- Медведчук узнал, как на самом деле Путин относится к Зеленскому13:10
- Прорыв ВСУ на Донбассе: в РФ испугались, что дойдут до границы12:47
- Россия передала Украине освобожденного капитана рыболовецкого судна12:22
- Яценюк объяснил, что «убило» рейтинг Порошенко11:05
- Как закончить войну на Донбассе: в России назвали имя посредника между Путиным и Зеленским10:39
- В рейтинге миролюбивых стран Украина опустилась на 150-ое место09:57
- Путин сделал громкое заявление об Украине - все очень серьезно, грядут перемены20:01
- В Госдуме РФ сделали скандальное заявление о 12 областях Украины19:32
- Минобороны приняло на вооружение модернизированные беспилотники Spectator-М1. ВИДЕО19:10
Яценюк объяснил, что «убило» рейтинг Порошенко
15.06.2019 11:05
Экс- президент Украины Петр Порошенко проиграл выборы из-за того, что начал конфликт с экс-премьером Арсением Янценюком в 2014 году. Об этом заявил лидер «Народного фронта» в интервью Дмитрию Гордону, пишет ДонПресс.
Так, на вопрос, почему Порошенко проиграл президентские выборы, Яценюк ответил:
«…он сделал ошибку. Ему не надо было начинать войну со мной в 2014 году. Я сознательно шел на все вещи. Я знал, что это не просто будет минус рейтинга, а убьет рейтинг…».
Теги: Донбасс, Яценюк, убийство, рейтинг, Порошенко
Читайте также:
- Сазонов: поки ми відпочиваємо, Яценюк вбиває російських солдатів
- Опечаленный Томосом изгнанник "Оппоблока" Бойко проговорился о реальном рейтинге Порошенко: "У нас нет шансов"
- В Енакиево сын во время ссоры убил мать
- Жуткое убийство трех человек в Донецке. Подробности
- Свидетели подтверждают алиби подозреваемых в зверском убийстве в VIP-отделении "ПриватБанка"
- Не хочу, но буду: СМИ узнали, на каких условиях Яценюк вернется в НБУ
- Главарь ДНР Денис Пушилин и его друзья принимали участие в африканской авантюре Кремля13:37
- Переодели в штатское и отвезли в морг: У боевиков большие потери11:20
- Вблизи Торецка произошла авария на шахте. Погибли горняки09:38
- Большие очереди! На линии разграничения скопилось почти 300 машин09:01
- Мариуполь накрыл оранжевый дым, который в Метинвесте назвали "мелочью"08:35
- Летчики ударили: Муженко рассказал, как ВСУ стреляли по батальону «Донбасс»07:44
- Оккупанты в Амвросиевке "угробили" комбинат, который пережил СССР, людей массово увольняют07:29
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения22:23
- Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине22:01
- Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки21:29
- Главарь ДНР Денис Пушилин и его друзья принимали участие в африканской авантюре Кремля13:37
- Медведчук узнал, как на самом деле Путин относится к Зеленскому13:10
- Прорыв ВСУ на Донбассе: в РФ испугались, что дойдут до границы12:47
- Россия передала Украине освобожденного капитана рыболовецкого судна12:22
- Троица-2019: какие травы святить на Зеленые праздники и зачем11:59
- 15 вещей, которые разрушают даже лучшие отношения11:38
- Переодели в штатское и отвезли в морг: У боевиков большие потери11:20
- Яценюк объяснил, что «убило» рейтинг Порошенко11:05
- Как закончить войну на Донбассе: в России назвали имя посредника между Путиным и Зеленским10:39
- Зеленый чай полезен не для всех: пять свойств, которые нужно знать о напитке10:24
- Главарь ДНР Денис Пушилин и его друзья принимали участие в африканской авантюре Кремля13:37
- Троица-2019: какие травы святить на Зеленые праздники и зачем11:59
- 15 вещей, которые разрушают даже лучшие отношения11:38
- Яценюк объяснил, что «убило» рейтинг Порошенко11:05
- Как закончить войну на Донбассе: в России назвали имя посредника между Путиным и Зеленским10:39
- Зеленый чай полезен не для всех: пять свойств, которые нужно знать о напитке10:24
- Ракам надо избегать непредсказуемых конфликтов: гороскоп на 15 июня08:00
- Апокалипсис: американский священник назвал дату и причину20:29
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз18:12
- Как охладить квартиру без кондиционера: ценные советы от экспертов17:26
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения
- «Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса