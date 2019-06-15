Медведчук узнал, как на самом деле Путин относится к Зеленскому

15.06.2019 13:10

Президент РФ Владимир Путин уважительно относится к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Об этом заявил оппозиционный политик Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne, пишет ДонПресс.

«Хочу сказать, что во всех последних разговорах с господином Путиным он с уважением относится к этому человеку — как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев», — заявил Медведчук.

По словам оппозиционера, Путин намерен «обязательно восстановить отношения с Украиной».