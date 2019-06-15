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Медведчук узнал, как на самом деле Путин относится к Зеленскому
15.06.2019 13:10
Президент РФ Владимир Путин уважительно относится к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Об этом заявил оппозиционный политик Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne, пишет ДонПресс.
«Хочу сказать, что во всех последних разговорах с господином Путиным он с уважением относится к этому человеку — как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев», — заявил Медведчук.
По словам оппозиционера, Путин намерен «обязательно восстановить отношения с Украиной».
Теги: Донбасс, Путин, отношения, Медведчук, Зеленский
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