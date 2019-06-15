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Порошенко в лицо брызнули странной жижей, появились фото атаки: «Противно смотреть»
Бывшего президента Петра Порошенко публично унизили, запачкав все лицо
Экс-главе государства дерзко отомстили за его проступки во время президентского срока, брызнув странной жидкостью. Блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook показал последствия атаки на лидера партии «Европейская солидарность».
На снимке можно заметить, что неизвестные активисты испачкали предвыборный билборд с изображением Петра Порошенко. Народные мстители облили портрет бывшего президента темной жижей. Крупные пятна видны издалека. Вероятно, таким образом украинцы продемонстрировали свое презрение к политику, который решил после проигрыша на президентских выборах идти в Верховную Раду.
«Вся «Народная Любовь» на Лицо. То есть на Лице)», — высмеял пятого президента Михаил Шнайдер. В комментариях ему подсказали, что испачканный борд висит в Верховине Ивано-Франковской области, куда Петр Порошенко собрался с предвыборным визитом.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, выборы, лицо, Порошенко
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