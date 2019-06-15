Порошенко в лицо брызнули странной жижей, появились фото атаки: «Противно смотреть»

15.06.2019 18:00

Бывшего президента Петра Порошенко публично унизили, запачкав все лицо

Экс-главе государства дерзко отомстили за его проступки во время президентского срока, брызнув странной жидкостью. Блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook показал последствия атаки на лидера партии «Европейская солидарность».

На снимке можно заметить, что неизвестные активисты испачкали предвыборный билборд с изображением Петра Порошенко. Народные мстители облили портрет бывшего президента темной жижей. Крупные пятна видны издалека. Вероятно, таким образом украинцы продемонстрировали свое презрение к политику, который решил после проигрыша на президентских выборах идти в Верховную Раду.

«Вся «Народная Любовь» на Лицо. То есть на Лице)», — высмеял пятого президента Михаил Шнайдер. В комментариях ему подсказали, что испачканный борд висит в Верховине Ивано-Франковской области, куда Петр Порошенко собрался с предвыборным визитом.

Источник: https://politeka.net