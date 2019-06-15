"Принудить агрессора к капитуляции", - легендарный комбат ООС "Кунар" поведал, как "приструнить" Россию

15.06.2019 15:44

Комбат 3-го батальона 93-й бригады "Холодный Яр" ВСУ Сергей Плахотник с позывным "Кунар" рассказал, как закончить войну на Донбассе.

Интервью с легендарным комбатом обнародовала "Диалектика.com.ua", передает "Диалог.UA".

Кунар - легендарный комбат 93-й ОМСБр Холодный яр. Он ветеран Афганской войны, командовал 20-м отдельным мотопехотным батальоном, а сейчас уже вторую ротацию возглавляет 3-й батальон бригады. Он практически безвылазно находится на фронте, руководил ожесточенными боями за Марьинку, оборонял Богдановку, а сейчас воюет в Верхнеторецким. - На сегодняшний день руководители страны пытаются найти формат завершения войны. Каким вы его видите? В душе мне хочется выйти на украинско-китайскую границу, пройти торжественным маршем по Красной площади. Чисто за счет наступательных активных боевых действий, видимо, территории уже вернуть не получится. Даже если бы мы собрались, спланировали, привлекли все силы, средства, опыт, нам просто не позволят дать ход боевым действиям. И, исходя из внутриполитических вопросов, и наш сосед с Запада не даст. Все будет решаться политическим путем. Впрочем, без силовой составляющей мы не будем успешны, это однозначно. Мы все равно должны давить за счет наших активных боевых действий. И благодаря им составить для политиков такие условия, чтобы им легче было принудить агрессора к капитуляции. И этим восстановить нашу территориальную целостность, заставить компенсировать убытки.

- Украина-российскую войну называют "гибридной". Являются ли эти события чем-то уникальным? Как по мне, она не настолько "гибридная", как ее хотят представить. Ведь войны всегда ведутся различными методами. Где-то больше военная составляющая, где-то - информационная, где - экономическая. В нашей войне сейчас акценты сместились с военной в политико-экономическую плоскости: она является фактором в отношениях между нами и Евросоюзом, нами и НАТО, России с этими же ребятами. Но все равно военная составляющая присутствует, и мы делаем все, чтобы Украина в этой части была успешной.