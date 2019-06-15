Россия передала Украине освобожденного капитана рыболовецкого судна

15.06.2019 12:22

Россия передала капитана рыболовецкого судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого, задержанного у западных берегов Крыма в мае 2018 года, якобы за незаконный промысел рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента на странице в Facebook.

«Россия передала капитана рыболовного судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя Исмаилу Халикову. Передача состоялась в КПВВ «Каланчак», — сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что Новицкий около полугода содержался под стражей в Симферопольском СИЗО. 1 ноября 2018 ему была изменена мера пресечения на подписку о невыезде, он жил в Симферополе в арендованной квартире. 14 июня «суд» в Севастополе принял решение снять все ограничения на его передвижения.