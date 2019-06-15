Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Россия передала Украине освобожденного капитана рыболовецкого судна

15.06.2019 12:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россия передала Украине освобожденного капитана рыболовецкого судна

Россия передала капитана рыболовецкого судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого, задержанного у западных берегов Крыма в мае 2018 года, якобы за незаконный промысел рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента на странице в Facebook.
«Россия передала капитана рыболовного судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя Исмаилу Халикову. Передача состоялась в КПВВ «Каланчак», — сказано в сообщении.
В сообщении отмечается, что Новицкий около полугода содержался под стражей в Симферопольском СИЗО. 1 ноября 2018 ему была изменена мера пресечения на подписку о невыезде, он жил в Симферополе в арендованной квартире. 14 июня «суд» в Севастополе принял решение снять все ограничения на его передвижения.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, судно, капитан, рыболовство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх