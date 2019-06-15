В рейтинге миролюбивых стран Украина опустилась на 150-ое место

15.06.2019 09:57

В ежегодном исследовании «Глобальный индекс миролюбия» Украина опустилась на 150-ую позицию из 163 возможных. Как передает replyua.net, специалисты включили в рейтинг миролюбивых стран 163 государства. Годом ранее Украина занимала 152-ое место, однако в этом году она поднялась на 2 позиции выше.

Как отметили специалисты, такое низкое место обусловлено политическим террором, огромным числом переселенцев и военным конфликтом на Донбассе. По словам экспертов, в рейтинг попали страны, в которых проживают 99% населения Земли. Каждую страну оценивали по нескольким критериям, среди которых - участие страны в боевых действиях, уровень террористической угрозы, стабильность в экономике и политике, соблюдение прав человека. Примечательно, что рядом с Украиной в рейтинге находятся такие государства, как Афганистан и Сирия.

Один из худших показателей у Соединенных Штатов. В прошлом году США находились на 121-ом месте, но сейчас специалисты опустили эту страну на 128-ую позицию. Самым миролюбивым государством оказалась Исландия. Также в первую пятерку попали Дания, Австрия, Португалия и Новая Зеландия.