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В Украине резко изменили тариф на газ: сколько заплатим уже в июне

15.06.2019 19:02
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В Украине резко изменили тариф на газ: сколько заплатим уже в июне

В Украине по решению Кабмина "Нафтогаз" снизил стоимость голубого топливо. Тариф, зависимо от региона, снизился примерно на 1 грн/куб. В результате семья из четырех человек, которая использует газ для подогрева воды и приготовление пищи, в месяц будет платить примерно на 42 грн меньше, пишет Обозреватель.

Об этом следует из новых тарифов, которые опубликовал Консультационный центр для населения, созданный Федерацией работодателей в нефтегазовой отрасле. Для примера, клиенты "Николаевгаз" в мае платили за каждый кубометр газа 8,8 грн, а в июне заплатят уже 7,8 грн. Согласно нормам потребления, семья из четырех человек в месяц на еду и подогрев воды расходует 42 кубометра газа. Следовательно, платежка за месяц может сократиться с 369,6 до 327,6 грн.

"Весной этого года аналитическая служба "Нафтогаза" предоставила выводы, что ожидается снижение цен на газ на европейском рынке – откуда мы импортируем газ и где имеем крупнейших партнеров. Тогда мы предложили правительству изменить подход к формированию цен на газ в Украине, перейти на рыночное ценообразование", – пояснил председатель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, цена, газ, тариф
 
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